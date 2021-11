Konzept für Dauerausstellung in Molmerswende fast fertig - Welche Ideen es bisher gibt

Molmerswende/MZ - Während die Sanierung des Gottfried-August-Bürger-Museums in Molmerswende voranschreitet, wird parallel dazu das Konzept für die neue Dauerausstellung erarbeitet. Im Februar soll es nach mehrjähriger intensiver Arbeit fix und fertig auf dem Tisch liegen. Mitglieder des Fördervereins, des Vereins Erlebniswelt Museen und des Gleim-Hauses in Halberstadt arbeiten eng mit der Leipziger Kulturwissenschaftlerin Susanne Oesterreich vom Büro „Insel + Meile Museumskulturen“ zusammen.

„Bis Dezember werden jetzt noch einmal verschiedene Zuarbeiten geliefert, bevor Anfang Januar die letzten Absprachen getroffen werden“, sagt Erwin Moras, Vorsitzender des Fördervereins und Ortsbürgermeister von Molmerswende, über die aufwändige Arbeit. Im Frühjahr soll mit der Umsetzung des Ausstellungskonzeptes begonnen werden. Fördermittel müssen beispielsweise beantragt werden. Von deren Höhe hängt letztlich auch die technische Ausstattung der Dauerausstellung ab.

Nach jetzigem Stand soll die Schau den Titel „Alles andere als spießBürgerlich!“ tragen. Das Konzept sieht fünf Abteilungen vor - beginnend mit einem Prolog zur Einführung.

Weitere Stationen in der Ausstellung sollen Bürgers Leben und Persönlichkeit; Bürgers Werk; die Epoche des Sturm und Drang sowie das evangelische Pfarrhaus als „Hort des Geistes“ widerspiegeln. Die Bedeutung von Bürgers Schaffen für die deutsche Literatur und Sprache, den die meisten ausschließlich als Erzähler der Münchenhaus-Geschichten kennen, soll dabei unter anderem vermittelt werden.

Mit ihren Informationen will die Ausstellung verschiedene Zielgruppen ansprechen. Die Ersteller der Konzeption haben Touristen, Familien mit Kindern und Bewohner der Region im Blick, die in ihrer Freizeit das Museum aufsuchen. Genauso sollen Offerten für interessiertes Fachpublikum und Studierende sowie für Schüler unterbreitet werden.

Die Ausstellungsmacher wollen die Inhalte „unterhaltsam, anschaulich, abwechslungsreich und mit deutlichen lebensweltlichen Bezügen“ für die Besucher aufbereiten und vermitteln. Denn Anliegen ist es, auch Gäste „ohne umfangreiches literaturhistorisches Vorwissen“ auf die Ausstellung aufmerksam zu machen.

Fördervereinsvorsitzender Erwin Moras und seine Mitstreiter sind sich sicher, dass das gelingen kann. „Bürgers unkonventionelles Privatleben wie auch sein rebellischer Charakter bieten hervorragende Anknüpfungspunkte“, heißt es in der Konzeption. Bezüge zu den Lebenserfahrungen der Besucher sehen sie auch in der Epoche des Sturm und Drang, „deren Vertreter gegen überkommene Strukturen aufbegehrten und die Individualität als höchsten Wert feierten“.

Für einen unkomplizierten Zugang zur Ausstellung setzen die Akteure auf eine leicht verständliche Sprache. In den Ausstellungsräumen sind Wandtexte über die einzelnen Themenbereiche vorgesehen. Wer mehr zum jeweiligen Bereich wissen möchte, muss selbst aktiv werden und zum Beispiel Schubladen öffnen, um die dort hinterlegten Texte zu lesen.

Kinder und Jugendliche dürfen sich auf eine Besonderheit in der Schau freuen. Sie können einen direkten Kontakt zum Dichter im Museum aufbauen. Texte, die sich speziell an sie richten, werden aus Sicht des jungen Bürgers in der Ich-Form erzählt.

Die Schau soll auch mit digitaler Technik erlebbar werden. So wird unter anderem an den Einsatz von Audio-Guides gedacht, so dass Besucher die Ausstellung per Kopfhörer erkunden können.

Aus konservatorischen Erwägungen ist jetzt schon abzusehen, dass in der Ausstellung vor allem Reproduktionen gezeigt werden. Das wird der Fall sein, wenn es sich um Objekte aus Papier wie Bücher und Grafiken handelt.

Die Ausstellungsmacher wollen in das Erdgeschoss des Nordanbaus den Eingangsbereich des Museums integrieren. Dafür gibt es jetzt endlich Planungssicherheit. Der Zuwendungsbescheid für Fördermittel in Höhe von 350.000 Euro zum Wiederaufbau des zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen abgerissenen Gebäudeteiles liegt vor.