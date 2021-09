Kommt bei Großörner ein „Sondergebiet Photovoltaik“?

Großörner/MZ - Eine Photovoltaikanlage auf einer Gesamtfläche von rund 21 Hektar möchte das Unternehmen Green Energy 030 GmbH & Co. KG auf mehreren Flurstücken im Mansfelder Ortsteil Großörner errichten. „Die Firma stellt sich am 13. September im Bau- und Vergabeausschuss vor“, so Bauamtsleiterin Carina Senft im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend. Die Mitglieder dieses Gremiums gaben dem Stadtrat schon am Montagabend die Empfehlung, einen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik“ aufzustellen.

Das Vorhaben war bereits Thema in einer Informationsrunde mit dem Ortschaftsrat von Großörner, Vertretern der Mansfelder Agrargenossenschaft und dem Investor. Nach Angaben der Stadt ging es um die Beurteilung der Flächen hinsichtlich einer landwirtschaftlichen Nutzung. Diese Flächen seien im Ertrag gemindert, nicht zuletzt durch die Lage in unmittelbarer Nähe zur Halde Wurzel-Bau, hieß es.

Ortschaftsrat Großörner stellt Bedingung

Der Ortschaftsrat Großörner stimmte dem Projekt bereits unter einer Bedingung zu. Der Weg im Talgrund soll bestehen bleiben, „damit die Anliegergrundstücke weiter gut erreichbar sind“. Das „Sondergebiet Photovoltaik“ wird in den Flächennutzungsplan der Kommune aufgenommen, sofern der Stadtrat in seiner Sitzung am 4. Oktober per Beschluss den Weg für das Projekt frei macht. „Wir wollen auch noch andere Flächen prüfen, die in der Stadt in Frage kommen“, erklärt die Bauamtsleiterin.

Sollte das Vorhaben zur Errichtung einer Photovoltaikanlage umgesetzt werden, werden die finanziellen Verpflichtungen zur Aufstellung des erforderlichen Bebauungsplanes in einem städtebaulichen Vertrag mit dem Investor geregelt. Perspektivisch sei die Einnahme von Gewerbesteuern möglich, so die Stadt weiter. Green Energy 030 ist eine Tochter der Sunovis GmbH. Die Gesellschaft mit Sitz in Singen (Baden-Württemberg) plant und realisiert Photovoltaik-Projekte in Deutschland und Europa.