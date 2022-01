Klosterschloss in Klosterrode zweimal in der Woche für Besucher geöffnet

Klosterrode/MZ - Lust auf einen Abstecher in die Geschichte? Wie wäre es da mit einem Besuch an einem authentischen Platz wie dem Klosterschloss in Klosterrode bei Blankenheim? Dort lebten und arbeiteten Mönche des Prämonstratenserordens, der im vergangenen Jahr ein großes Jubiläum in Magdeburg beging, denn er wurde vor 900 Jahren begründet.

Nicht nur in der Landeshauptstadt kann man seit dem Tag des offenen Denkmals im vorigen Jahr eine Ausstellung rund um das Leben und Wirken der Prämonstratenser ansehen. Auch in Klosterrode gibt es seit September eine eigene Ausstellung, in der auf Klosterrode Bezug genommen wird.

Klosterschloss in Klosterrode für Besucher geöffnet

Schon seit vielen Jahren kann man in Klosterrode das Kloster, das viele Herren hatte und zum Schloss umgebaut wurde, besichtigen und auch eine Heimatausstellung betrachten, die in den vergangenen Jahren zusammengetragen wurde und Aufschluss auf das Leben in der Region in den vergangenen Jahrzehnten gibt.

Das Klosterschloss ist an folgenden Tagen im Januar jeweils von 14 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet: Mittwoch, 12. Januar; Samstag, 15. Januar; Mittwoch, 19. Januar; Samstag, 22. Januar, Mittwoch, 26. Januar und Samstag, 29. Januar.