Klostermansfeld bereitet große Spendenaktion für die Ukraine vor

Klostermansfeld/MZ - Eine große Spendenaktion für die Ukraine wird in Klostermansfeld vorbereitet. Eine Lehrerin der Kreismusikschule, die in den Räumen des Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) unterrichtet, gab den Anstoß. Die gebürtige Ukrainerin wollte ihren Landsleuten helfen und bat die Awo, die Räumlichkeiten des Ortsverbandes zum Aufbewahren von Spenden nutzen zu dürfen.

Arbeiterwohlfahrt organisiert breit angelegte Spendensammlung

Daraus wurde mehr: Die Arbeiterwohl schloss sich an und organisiert jetzt eine breit angelegte Spendensammlung. Sie findet am Samstag, 12. März, beim Ortsverein am Schulplatz 9 statt. Hilfsgüter können in der Zeit von 9 bis 15 Uhr abgegeben werden.

Nach den Worten von Olaf Greulich, Vorsitzender des Awo-Ortsverbandes, ist auch der Kindergarten in die Aktion eingebunden. Er hofft, dass viele Mädchen und Jungen mit ihren Eltern kommen werden, um ihre Spenden abzugeben.

Der Aufruf zum Spenden stieß bereits auf große Resonanz. „Das Plakat zur Aktion wurde mehrfach auf Facebook geteilt“, sagt er. Darauf steht auch, welche Spenden gebraucht und entgegengenommen werden. Für die Grundausstattung werden Schlafsäcke sowie wasserdichte und robuste Isomatten benötigt. Bedarf besteht auch an persönlichen Hygieneartikeln wie Duschgel, Shampoo, Damen-Hygieneartikel, Zahncreme, Zahnbürsten, Kämme und Windeln.

Kleidung wird nicht benötigt

Medizinisches Verbandsmaterial - unter anderem Notfallverbandspäckchen - stehen ebenso auf der Liste der benötigten Spenden wie Rollstühle und Notfallliegen. Generatoren zur Stromerzeugung, Powerbanks mit Kabel, Kettensägen (Benzin), Camping-Laternen mit Batterien, Walkietalkies helfen auch weiter.

Campingkocher, Zündhölzer, Batterien (AAA, AA, C, D), Taschenlampen und Kerzen werden auch gebraucht. Bekleidung wird dagegen nicht gesammelt. Die Hilfsgüter werden anschließend zum Awo-Landesverband nach Magdeburg gefahren, wie Jessica Beyer, verantwortlich für Marketing beim Awo-Regionalverband am Harz, erklärt. Das medizinische Material, das zusammenkommt, wird ihr zufolge direkt in die Ukraine weitergeleitet.

Alle anderen Sachspenden aus Klostermansfeld werden an die polnisch-ukrainische Grenze geliefert, wo sie weiter an hilfebedürftige Menschen aus der Ukraine verteilt werden sollen.