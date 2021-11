Kino, Theater oder Gaststätte: In Mansfeld-Südharz tritt 3G-Regel wieder in Kraft

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Ab dem kommenden Montag wird es in Mansfeld-Südharz wieder schwieriger, ein Essen im Restaurant zu genießen oder ins Kino zu gehen. Zumindest für Erwachsene, die nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind oder deren Covid19-Erkrankung schon mehr als sechs Monate zurückliegt. Bisher hatte der Kreis die vom Land Sachsen-Anhalt per Eindämmungsverordnung festgelegte Testpflicht bei Veranstaltungen und in Einrichtungen oberhalb eines Inzidenzwerts von 35 per Ausnahmeverordnung aufgehoben.

Die jüngste Ausnahmeregelung läuft am Sonntag aus. Und diesmal wird sie nicht verlängert, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Angesichts der deutlich gestiegenen 7-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz, die bis Freitag auf 183,3 geklettert war, sehe man sich nach den Vorgaben des Landes zum Handeln gezwungen. Laut Inzidenz sind in den zurückliegenden sieben Tagen gut 183 von 100.000 Einwohnern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zu diesen so genannten Indexfällen zählen auch vollständig Geimpfte und Menschen, die das Virus tragen, ohne irgendwelche Symptome von Covid19 zu zeigen. Erstmals teilte der Landkreis auch wieder mit, wie viele Indexfälle das Gesundheitsamt für die einzelnen Einheits- und Verbandsgemeinden registriert hat. Die Zahlen zeigen, dass die Ansteckungen relativ gleichmäßig über die Fläche verteilt sind.

Corona-Schnelltests sind seit Oktober kostenpflichtig

Ab Montag gilt nun also auch im Landkreis Mansfeld-Südharz die Testpflicht wieder so, wie sie in der Eindämmungsverordnung des Landes festgelegt ist. Konkret heißt das: In Kultureinrichtungen wie Theater, Kino und Museum, bei außerschulischen Bildungsangeboten wie in der Volkshochschule, bei Stadt- und Naturführungen, in den Innenräumen von Gaststätten und beim Sportbetrieb in den Vereinen müssen die Betreiber und Veranstalter wieder die 3G-Regel kontrollieren.

Wer keinen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen kann, muss dann den Nachweis eines negativen Schnelltests erbringen. Tests, die von einer offiziellen Stelle wie etwa einer Apotheke oder einer zugelassenen Schnellteststation vorgenommen wurden, sind für die meisten Erwachsenen seit dem 11. Oktober kostenpflichtig. In Sangerhausen beispielsweise ist die günstigste Schnelltestung für 12,50 Euro zu haben. Die aktuelle Eindämmungsverordnung lässt allerdings auch zu, dass man einen Selbsttest zur Eigenanwendung direkt vor Ort vornehmen kann.

Ausgenommen von der Testpflicht bleiben Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht getestet werden können. Auch Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen die Angebote weiterhin ohne 3G-Nachweis nutzen. „Entsprechend kann beispielsweise der Trainingsbetrieb in Sportvereinen ohne Testung der Kinder und Jugendlichen durchgeführt werden“, wird Landrat André Schröder (CDU) in der Mitteilung zitiert. Schüler werden in Sachsen-Anhalt zweimal wöchentlich in den Schulen getestet. Die meisten führen die Tests jeden Dienstag und Donnerstag gleich zu Beginn des Unterrichts durch.