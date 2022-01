„Kindersingtage Siersleben“ finden im Februar statt - Anmeldung ab sofort möglich

In Februar werden in Siersleben Lieder einstudiert, außerdem wird gespielt, gebastelt und getanzt. Alle Details zu den „Kindersingtagen Siersleben“, zu denen auch eine Aufführung in der Kirche vor Ort gehört.

Siersleben/MZ - In der Einheitsgemeinde Gerbstedt finden im Februar die „Kindersingtage Siersleben“ statt. Am 18. und 19. Februar wird dann in der St.-Andreas-Kirche Siersleben jeweils für anderthalb Stunden gemeinsam gesungen, getanzt, gebastelt und gespielt. Am sich anschließenden Sonntag, 20. Februar, sollen dann ab 14 Uhr in der Kirche vor Ort die dabei einstudierten Stücke im Rahmen eines Familiengottesdienstes von den Beteiligten aufgeführt werden.

Schöpfung ist Thema

Laut Kantorin Johanna Dreißig können ab sofort Kinder für die Aktionstage angemeldet werden. Zielgruppe seien dabei hauptsächlich Grundschulkinder. Es würden aber auch ältere Kita-Kinder mitmachen, sagte Dreißig, die in Siersleben auch einen Kinderchor betreut. Eine Teilnahmegebühr oder eine Maximalzahl an Anmeldungen für die Kindersingtage gebe es nicht.

An den beiden ersten Tagen sollen mit den Kindern weltliche und kirchliche Lieder einstudiert werden, zudem werde gespielt und gebastelt. „Und Tanzen ist sowieso immer mit dabei“, sagt Johanna Dreißig. Am Freitag, 18. Februar, geht es um 14.30 Uhr los (Ende 16 Uhr), am Samstag, 19. Februar, um 10.30 Uhr (Ende 12 Uhr). Die Aufführung am Sonntag beim Familiengottesdienst findet dann um 14 Uhr statt.

Thematisch soll es in diesem Jahr um die Bedeutung der Schöpfung in der heutigen Zeit gehen - und vor allem darum, wie die Schöpfung bewahrt werden kann, beschreibt Kantorin Dreißig das zweifellos aktuelle Thema.

Anmeldung bis 12. Februar

Ursprünglich sei geplant gewesen, die Kindersingtage über eine ganze Woche zu veranstalten und ein Kindermusical einzustudieren. Doch aufgrund der Corona-Pandemie habe man einen Kompromiss finden müssen, so die Kantorin. In jedem Fall soll es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Aktionstage in der Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt stattfinden. „Das soll eine jährliche Institution werden“, sagt Dreißig.

Anmeldungen sind ab sofort und noch bis spätestens Samstag, 12. Februar, möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein aktueller negativer Test der Kinder nötig. Laut Kantorin Johanna Dreißig reicht dabei ein Schnelltest, der von einem Elternteil des Kindes mit einer Unterschrift beglaubigt wird.

Anmeldung und mehr Informationen bei Kantorin Johanna Dreißig, Mail: johanna.dreissig@kk-e-s.de oder Tel. 0176/72 14 13 02