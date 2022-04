Kinder finden in Mansfeld-Südharz Rucksack voll mit Drogen

In Wansleben am See haben Kinder einen verlassenen Rucksack im Gebüsch entdeckt. Die Polizei entdeckte mehr als ein Kilo Drogen darin.

Wansleben am See/dpa - Eine Spaziergängerin hat am Mittwoch auf einer Wiese in Wansleben am See (Landkreis Mansfeld-Südharz) einen verlassenen Rucksack mit 1,2 Kilo Marihuana gefunden.

Zwei Kinder, die in der Nähe spielten, hatten den Rucksack zuvor in einem nahen Gebüsch entdeckt und auf die Wiese gebracht, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Polizei sucht nach dem Besitzer des Rucksacks.