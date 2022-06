Keine Attrappe in Welbsleben: Spezialkräfte samt Roboter entschärfen Bombe in Mülltüte

Welbsleben/MZ - So hatten sich Hans Morawietz und seine Frau ihren Sonntagmorgen nicht vorgestellt: Gegen 8.30 Uhr musste das Ehepaar plötzlich sein schmuckes Einfamilienhaus in der Harkeröder Straße in Welbsleben verlassen. Grund war ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. „Wir haben nicht erfahren, worum es ging“, sagt Morawietz. Bis zum Nachmittag seien sie bei Nachbarn im Dorf gewesen. Sorgen habe er sich aber trotz des massiven Aufgebots an Einsatzkräften nicht gemacht. Eine Bewohnerin eines anderen Hauses sagt, sie sei von der Polizei geweckt worden und dann zu ihren Eltern im Nachbardorf gefahren. „Keiner hat gesagt, was los ist“, so die Frau. „Das war schon ein komisches Gefühl.“

