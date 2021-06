Kein ausgeglichener Haushalt in Kelbra: In welche Projekte dennoch investiert wird

Kelbra/MZ - Der Stadtrat Kelbra hat den Haushalt für 2021 auf den Weg gebracht. Der Haushaltsplan wurde in der Stadtratssitzung am Montagabend einstimmig verabschiedet. Er muss jedoch noch von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Im Ergebnisplan sind Erträge in Höhe von 4.279.600 Euro aufgeführt, für Aufwendungen rechnet die Stadt Kelbra mit 4.524.600 Euro. Daraus ergibt sich für den Ergebnishaushalt 2021 ein Defizit in Höhe von 245.000 Euro.

Haushaltsdefizit aufgrund geringerer Finanzzuweisungen

Das Haushaltsdefizit resultiere hauptsächlich aus der geringeren Finanzzuweisung des Landes und der steigenden Umlageleistung an die Haushalte der Verbandsgemeinde und des Landkreises aufgrund der gesetzlichen Berechnungsmodalitäten zum Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, heißt es im Vorbericht zum Haushaltsplan. Zudem wirkten sich auch die allgemeine Teuerung und die Folgen der Corona-Pandemie negativ auf den Ergebnishaushalt aus. Die Aufwendungen umfassen 606.100 Euro für Personal, 691.100 Euro für Sach- und Dienstleistungen, 293.400 Euro für sonstige ordentliche Aufwendungen, 32.000 Euro für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie 262.900 Euro für bilanzielle Abschreibungen. Der größte Teil der Aufwendungen umfasst 2.639.100 Euro für Transferaufwendungen, die Umlagen wie die Kreisumlage oder die Verbandsgemeindeumlage beinhalten.

Der Finanzhaushalt weise zur Planung 2021 ein Defizit von 687.000 Euro aus und habe in diesem Haushaltsjahr folglich nicht ausgeglichen werden können, heißt es im Vorbericht zum Haushaltsplan. Die genehmigungspflichtige Grenze von einem Fünftel der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit werde jedoch nicht überschritten.

Insgesamt zeigen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Rahmen des Haushaltsausgleichs im mittelfristigen Planungsbereich derzeit eine mäßig positive Tendenz. Der Finanzhaushalt weise zwar für die Jahre 2022 und 2023 einen leichten Anstieg des Finanzfehlbetrages aus, jedoch übersteige dieser nie die genehmigungsfreie Liquiditätsgrenze.

Investitionen in Bauhof, Spielplatz und Hochwasserschutz

Im Hinblick auf das Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda sei im Zuge der Investitionstätigkeit für das angedachte Investitionsvorhaben „Rekonstruktion Königshalle“ für 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von 412.000 Euro eingestellt. Die Rekonstruktion ziehe sich über den gesamten mittelfristigen Planzeitraum. Im Ergebnis der Vorplanung sei aktuell ein Gesamtkostenvolumen von 1.755.000 Euro berechnet worden, heißt es im Vorbericht zum Haushaltsplan. Die weitergefassten konzeptionellen Erläuterungen würden derzeit durch das zuständige Planungsbüro erarbeitet. Es sei vorgesehen, die Finanzierung der Investition neben den gemeindlichen Eigenmitteln aufgrund der hohen kulturhistorischen und touristischen Bedeutung durch eine Förderung des Landes in Höhe von 90 Prozent über das Programm „Strukturwandel“ zu realisieren.

Weitere geplante Investitionsmaßnahmen für 2021 sind unter anderem Anschaffungen für den Bauhof, die Fertigstellung der Straßendecke „An der Kleinbahn“, die Sanierung und Einrichtung von Horträumen, der Hochwasserschutz im Ortsteil Tilleda, die Erweiterung und Sanierung der Spielplätze in Kelbra, die Erschließung des Wohngebiets Hainweg und die Sanierung der Dorfstraße im Ortsteil Thürungen.