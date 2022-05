Katzen verschwinden spurlos in Sylda: Besitzerin hat schrecklichen Verdacht

Spurlos sind die zwei Katzen Ella und Clara verschwunden. Das sollen nicht die einzigen Fälle in Sylda sein. Die Besitzerin erstattet Anzeige bei der Polizei. Ist möglicher Weise ein Tierhasser im Ort unterwegs?

Sylda/MZ - Der Schmerz über den Verlust sitzt tief. „Ich habe doll getrauert. Das war eine schlimme Zeit“, sagt Aileen Eil aus Sylda. Ihre zwei Katzen Ella und Clara sind spurlos verschwunden. „Sie wären niemals einfach so weg geblieben“, ist sich Eil sicher. Im vergangenen November ist die Familie von Würzburg nach Sylda gezogen. Das größere Grundstück in der neuen Heimat sollte den Vierbeinern - Eil hat noch zwei Kater und einen Hund - mehr Auslauf bieten. Die Tiere sind nämlich echte Freigänger und schon in ihrer alten Heimat auf Streifzügen unterwegs gewesen.