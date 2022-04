Katrin Budde profitiert vom Listenplatz, aber auch vom Sieg bei der Zweitstimme im Wahlkreis

Sangerhausen/MZ - Was für ein Krimi! In der spannendsten Wahlnacht seit langem haben am Ende 202 Stimmen den Ausschlag gegeben. Robert Farle holte sich vor Torsten Schweiger das Direktmandat, der damit den erneuten Sprung nach Berlin verpasst. Neben Farle zogen noch Ingo Bodtke (FDP) und Katrin Budde (SPD) über ihre Listenplätze in den Bundestag ein. Vor allem das Ergebnis Buddes, die lange Zeit um den Sieg im Kampf um das Direktmandat mitmischte, erstaunte die meisten Beobachter.