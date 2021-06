Kassenautomat am Mühlenbad in Großörner wird repariert

Das Mühlenbad in Großörner ist beliebt.

Großörner - Über eine überplanmäßige Ausgabe hatte jetzt der Mansfelder Stadtrat zu beschließen. Konkret ging es um die Reparatur des Kassenautomaten vom Mühlenbad Großörner aus dem vergangenen Jahr. Die Ratsmitglieder votierten einstimmig für die Vorlage der Stadtverwaltung. In der Summe ging es um einen Betrag in Höhe von 15.800 Euro, der aufgebracht werden musste. „Durch den versuchten Diebstahl der Bareinnahmen im Kassenautomaten wurde ein erheblicher Sachschaden erzeugt“, hieß es in der Begründung. Die Auszahlung der Versicherungsleistung sei wegen des Jahreswechsels erst jetzt - im Haushaltsjahr 2021 - erfolgt.

Der Kassenautomat ist Teil des vor einiger Zeit neu gestalten Eingangsbereiches der beliebten Freizeiteinrichtung. Mit Hilfe von Fördermitteln konnten verschiedene Arbeiten geplant und ausgeführt werden. Bestandteil war unter anderem die Sanierung des Sozialgebäudes mit seinen Umkleidekabinen und einem überdachten Aufenthaltsbereich für die Besucher des Freibades. Während der Modernisierung des Eingangsbereiches wurden der Kassenautomat und ein Drehkreuz installiert.

Der Ursprung des Mühlenbades geht auf den Sommer 1939 zurück. Im Juli jenes Jahres wurden die ersten Badegäste in der Einrichtung empfangen. Nur ein Jahr zuvor hatten die Bauarbeiten für das Freibad begonnen. Rund 500 Einwohner beteiligten sich für die erforderlichen Erdarbeiten an freiwilligen Arbeitseinsätzen. (mz)