Kampflos will sich der SV Kelbra gegen Ammendorf nicht geschlagen geben

Die Mannschaft von Tabellen-Schlusslicht SV Kelbra tritt am Sonnabend im Kampf um Verbandsliga-Punkte bei Spitzenreiter Ammendorf an. Die Rollen sind dabei klar verteilt.

Kelbra/MZ - 24 Spiele in Folge ohne Niederlage. Dazu ein Torverhältnis von 54:16. Die Serie, die sich der BSV Halle-Ammendorf in den zurückliegenden Partien der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt vor heimischer Kulisse erspielt hat, ist schon etwas ganz Besonderes. Daran, dass ausgerechnet im 25. Spiel die Erfolgsserie reißt, glaubt so recht niemand. Schließlich treffen die Ammendorfer am Sonnabend-Nachmittag auf den SV Kelbra.