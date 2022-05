Kampf gegen Analphabetismus: Welche Hilfe die Volkshochschule in MSH anbietet

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Die erste Überschrift in einer Zeitung lesen. Statt einer Sprachnachricht die erste eigene Textnachricht fehlerfrei schreiben und per Smartphone verschicken: Das sind nicht immer nur Erfolgserlebnisse von Kindern. Denn viele Erwachsene hierzulande haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Mehr als 10.300 sollen es in Mansfeld-Südharz sein. Das geht aus Zahlen des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG) hervor. In Sachsen-Anhalt wird von rund 200.000 Menschen ausgegangen, die diese Schwierigkeiten haben.