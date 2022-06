Kampf dem Motorradlärm: Was zwei Schilder in Kelbra bewirken sollen

Warum in Kelbra zwei kleine Tafeln an der Straße für Schlagzeilen sorgen und was sie vor allem bei Motorradfahrern bewirken sollen.

Dieses Schild ist das erste seiner Art in Sachsen-Anhalt und steht seit Donnerstag in Kelbra.

Kelbra - Großer Bahnhof für ein beziehungsweise zwei kleine Schilder am Donnerstag in Kelbra. Es sind die ersten beiden Schilder ihrer Art in Sachsen-Anhalt und sie stehen seit gestern an der Ortsdurchfahrt in der Kleinstadt unterhalb des Kyffhäusergebirges. Drauf steht: „Rücksicht nehmen. Leise fahren. Danke!“. Initiator ist der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Er möchte mit der Aktion „Leise kommt an!“ vor allem den Motorradfahrern ins Gewissen reden, rücksichtsvoller unterwegs zu ein.