Jubel bei den Handballern des BSV Klostermansfeld

Benndorf/MZ/RHE - Das Saisonspiel Nummer drei stand am Sonnabend für die Bezirksliga-Männermannschaft des BSV Klostermansfeld auf dem Programm. Gegen die TSG Querfurt setzten sich die Gastgeber in Benndorf am Ende 38:32 durch. Der Erfolg der Mannschaft war dank einer sehr souveränen und abgeklärten Leistung vor allem in der ersten Halbzeit hochverdient. In der zweiten Hälfte verwaltete der Gastgeber den Vorsprung nur, büßte deshalb auch ein paar Tore ein, konnte sich aber schließlich sicher behaupten.

Der BSV kam gut in die Partie und konnte nach der einzigen Führung der Gäste (0:1) zum 3:1 vorlegen. Nach dem 10:7 setzte sich der BSV Klostermansfeld immer weiter ab. 18:11 hieß es nach 25 Minuten, zur Pause schließlich 21:12.

Für die zweite Hälfte bestand das Ziel der Gastgeber darin, die Führung auszubauen, aber mindestens in der Höhe zu halten. Das gelang bis zum 28:18. In der Folge wurden die Torchancen nicht mehr in der nötigen Konsequenz genutzt, Querfurt konnte verkürzen und die Höhe der Niederlage im Rahmen halten. Klostermansfeld: Chalupka, Hartleib - Reschke (8), Heymann (4), Mühlenberg (5), J. Jentsch (4), Schneider (5), Konschak (4), Wischnewski (2), P. Jentsch (3), Kleinwechter (2), Barth (1), Steinberg

Frauen BSV Klostermansfeld mit zweitem Erfolg

Nachdem der Frauenmannschaft des BSV Klostermansfeld am vergangenen Spieltag der erste Saisonerfolg geglückt ist, wollte das Team am Samstag nachlegen und den ersten Heimerfolg in der Sporthalle Benndorf erzielen. Das gelang, der Gast vom SV Friesen Frankleben II wurde nach einer 16:10-Pausenführung schließlich am Ende souverän mit 29:25 Toren bezwungen.

Ausschlaggebend dafür war die gute Abwehrleistung und Jessica Schmidt im Tor der Gastgeberinnen, die mit zahlreichen Paraden Gegentreffer verhinderte. Stefanie Barthel war neunmal erfolgreich und damit treffsicherste Spielerin im Team der Siegermannschaft.

Klostermansfeld : Schmidt, Andreas - Erdmenger (5), Nathow (6), Hoppstock (2), Schidda, Barthel (9), Rühlich (5), Steinert (2), Rzepczyk, Sommer