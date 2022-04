Johanniter-Einrichtung Mansfeld bieten am Girls- und Boys-Day Schnuppertag in der Pflege an

Am 28. April findet der bundesweite Girls- und Boys-Day statt. Bei den Johanniter-Einrichtung Mansfeld können Jugendliche einen Einblick in die Pflegeberufe erhaschen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Mansfeld/MZ - Die Johanniter Seniorenhäuser GmbH beteiligt sich mit einem speziellen Angebot am bundesweiten Girls- und Boys-Day, der an diesem Donnerstag, 28. April, stattfindet. Die Einrichtung in Mansfeld öffnet an diesem Tag „Tür und Tor für Interessierte“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.