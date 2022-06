Jobs für ukrainische Flüchtlinge: Ein Unternehmer will direkt an Firmen in Mansfeld-Südharz vermitteln

Der Unternehmer Sergej Serebranski möchte die Flüchlinge aus der Ukraine direkt an Firmen in Mansfeld-Südharz vermitteln. Wie das Ganze koordiert wird und ob Bedarf besteht.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Bilder gehen um die Welt, ukrainische Flüchtlinge kommen in Berlin an, mit dem Allernötigsten bepackt. Für viele von ihnen wird es in den nächsten Tagen weitergehen, auch in den Landkreis Mansfeld-Südharz dürften Ukrainer gelangen. Und könnten hier vom Engagement profitieren, das der Unternehmer Sergej Serebranski an den Tag legt.