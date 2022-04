Ist Mansfeld-Südharz noch daheim oder zurück im Büro?

In der Pandemie war Homeoffice - dort wo es umzusetzen war - vom Gesetzgeber zur Pflicht gemacht worden. Und jetzt? Wie sieht es in den Behörden und Institutionen im Landkreis aus?

Sangerhausen/MZ - Homeoffice und Homeschooling waren während der Corona-Pandemie Pflicht, die der Gesetzgeber den Unternehmen auferlegt hatte, in denen mobiles Arbeiten möglich war und ist. Nun gibt es diese Pflicht nicht mehr. Heißt das, dass die Unternehmen und Institutionen im Landkreis Mansfeld-Südharz wieder vollkommen auf Präsenz am Arbeitsplatz umgeschwenkt sind? Wie es einige große Arbeitgeber im Landkreis handhaben, bei denen Homeoffice denkbar und möglich ist, wollte die MZ in einer Umfrage wissen.