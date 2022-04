Ist die regelmäßige Blutspende des DRK in Siersleben in Gefahr?

Weil in Siersleben Unklarheit über die Zukunft des alten Schulgebäudes herrscht, bangt das DRK um künftige Termine. Was die Stadt Gerbstedt dazu sagt.

In Siersleben finden regelmäßig Blutspendetermine des DRK statt.

Siersleben/Gerbstedt/MZ - In Siersleben wächst die Sorge um die Zukunft der Blutspendetermine. „Wir stehen auf ganz wackeligen Füßen“, sagt Birgit Rehwald, die für die Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Siersleben zuständig ist. Hintergrund ist ein möglicher Verkauf des Schulgeländes. Aktuell findet die Blutspende regelmäßig im Gebäude der ehemaligen Sekundarschule statt, an das sich auch das Grundschulgelände anschließt.