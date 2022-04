Ist der Regenwasserkanal in Allstedt wirklich notwendig?

Der Wasserverband Südharz will Grundstücke in der Allstedter Kohlstraße an den Regenkanal anbinden. Vor Ort verweist man darauf, dass schon immer alles versickert ist.

Ein Blick in die Kohlstraße in Allstedt.

Allstedt - Seit einem Vierteljahr wird in der Kohlstraße in Allstedt ein neuer Kanal gebaut. Statt der alten Entwässerung, bei der alles durch die gleiche Röhre wegfloss, entsteht nun ein so genanntes Trennsystem: Im neuen Kanal wird das Abwasser der Haushalte in die Allstedter Kläranlage entsorgt. Der alte Kanal indes soll künftig das Niederschlagswasser wegbringen, das von den Grundstücken kommt.