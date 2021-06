Inzidenz in Mansfeld-Südharz steigt wieder über 35

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Weitere Lockerungen aufgrund einer niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz sind in Mansfeld-Südharz zunächst nicht in Sicht. Denn der entscheidende Wert stieg erneut an und liegt nach Angaben aus dem Robert-Koch-Institut mit 38,5 über 35. Heißt: In den letzten sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 38,5 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Erst wenn es fünf Arbeitstage in Folge unter 35 sind, greifen am übernächsten Tag weitere Lockerungen. Aktuell gibt es 14 neue Coronafälle im Landkreis. Die Zahl derer, die seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 im Landkreis mit oder an dem Virus gestorben sind, hat sich seit dem Vortag um eine Person erhöht. Es sind jetzt 216. Nach Angaben aus dem Landessozialministerium sind in MSH jetzt 54.532 Menschen zum ersten Mal geimpft, 25.070 Personen haben bereits ihre zweite Impfung erhalten. (mz)