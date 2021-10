Inzidenz in Mansfeld-Südharz steigt über 50: Was das für die Bürger bedeutet

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die 7-Tage-Inzidenz der nachgewiesenen Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist in Mansfeld-Südharz am Sonntag erstmals seit Langem wieder über die Marke von 50 gesprungen. Grund dafür waren 29 positive Testergebnisse, die zum Sonntagmorgen dem Robert-Koch-Institut gemeldet wurden. Davor waren von Montag bis Samstag insgesamt nur 38 Neuansteckungen registriert worden.

Zuletzt hatte die 7-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz am 25. Mai mit 52,6 über 50 gelegen. Den Sommer über waren nur noch vereinzelt Neuansteckungen festgestellt worden, im Juni und Juli lag die Inzidenz an etliche Tagen bei Null. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 44,1 war sie in der vergangenen Woche wieder unter die Marke von 30 gefallen und hatte am Freitag bei 29,2 gelegen.

Auslastung der Kliniken im Blick

Am gleichen Tag hatte der Landkreis von seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht, Einrichtungen und Veranstaltungen in Mansfeld-Südharz auch bei einer längeren Inzidenz über 35 von der Testpflicht zu befreien. Die entsprechende Rechtsverordnung des Landkreises wurde weiter verlängert. „Auch wenn die Inzidenz im Landkreis derzeit schwankt, ist es für uns wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern die größtmöglichen Freiheiten geben“, wird Landrat André Schröder (CDU) in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Dabei habe man nicht nur die 7-Tage-Inzidenz im Blick, sondern auch andere Indikatoren wie die Belastung des Gesundheitssystems, die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe und die Auslastung der Krankenhäuser.

Hier sei derzeit nicht erkennbar, dass die Regeln wieder verschärft werden müssten. Daher die weitere Abweichung von der Testpflicht. Mit Stand vom Freitag wurden nach Angaben des Klinikbetreibers Helios in den Krankenhäusern in Mansfeld-Südharz insgesamt drei Patienten mit Covid19 behandelt - in Sangerhausen jeweils einer auf der Normal- und der Intensivstation, in Eisleben ein weiterer auf der ITS.

Kein Coronatest in Musik- und Volkshochschule nötig

Die weitere Befreiung von der Testpflicht bedeutet, dass bei außerschulischen Bildungsangeboten wie etwa in der Musikschule und der Volkshochschule kein Nachweis von Impf- und Genesenenstatus oder eines negativen Coronaschnelltests nötig ist. Gleiches gilt für Veranstaltungen von soziokulturellen Zentren, Bürgerhäusern, Seniorenbegegnungsstätten und Angeboten der Mehrgenerationshäuser und bei Veranstaltungen von Kultureinrichtungen.

Auch die Gaststätten können weiterhin Gäste in ihren Innenräumen bewirten, ohne sich irgendwelche Nachweise zeigen zu lassen.