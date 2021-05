Inzidenz in Mansfeld-Südharz sinkt unter 30

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Erstmals ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Mansfeld-Südharz in der aktuellen Tabelle des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration, die die Behörde täglich herausgibt, leuchtend gelb unterlegt. Das bedeutet: Der Wert liegt unter 30, nämlich - Stand 27. Mai, 0 Uhr - bei 28,2. In Sachsen-Anhalt betrifft das im Moment fünf Landkreise, dabei liegt MSH auf Platz 4. Letztmalig lag die Inzidenz im Oktober 2020 im 20er Bereich. Das Robert-Koch-Institut meldet für MSH derweil acht neue Coronafälle. Die Zahl derer, die am oder mit dem Virus seit Ausbruch der Pandemie verstorben sind, ist seit dem Vortag um eine gestiegen, liegt in MSH jetzt bei 214. Aktuell mit Abstand die meisten Erkrankten gibt es in der Lutherstadt Eisleben mit 40. In allen anderen Kommunen liegt die Zahl unter 20, in Sangerhausen sind es 18 und in Hettstedt jetzt 16. (mz)