Interessengemeinschaft Chronik Siersleben gedenkt den Gefallenen beider Weltkriege

Siersleben/MZ - In diesen Tagen begeht die Interessengemeinschaft Chronik Siersleben das einjährige Jubiläum der Sanierung des Denkmals der in den beiden Weltkriegen Gefallenen. „Es ist immer wieder schön für uns, das Denkmal zu sehen. Ein Schmuckstück im Zentrum unseres Dorfes“, sagt der Vorsitzende der Gemeinschaft, Wolfgang Priese, zufrieden. „Unsere Arbeit und das Engagement vieler haben sich gelohnt. Und das Denkmal steht nicht nur, es wird auch gepflegt.“ Übernommen hat das der Ortsbürgermeister Mario Modesti.

Eine mit frischen Blumen bepflanzte Schale oder ein Wintergesteck schmückt nun seit einem Jahr das Denkmal. „Es ist schade, dass im vergangenen Jahr coronabedingt die feierliche Segnung des Denkmals nicht stattfinden konnte. Wir hatten alles gut vorbereitet“, meint Wolfgang Priese. „Unser Gedanke war, das Denkmal nicht nur zu sanieren, sondern es zur Tradition werden zu lassen, am Volkstrauertag der Toten zu gedenken.“

So wird nun am Sonntag um 11.30 Uhr eine feierliche Niederlegung eines Gebindes am Siersleber Denkmal erfolgen. Mike Peinert konnte gewonnen werden, mit vier seiner Musiker die Veranstaltung zu begleiten. „Und unser Schützenverein Gerbstedt und Umgebung 1404 e.V. wird einen Ehrensalut abfeuern“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Detlef Matthews. „Natürlich mit Platzpatronen! Für die Sicherheit wird selbstverständlich gesorgt.“ Es sei eine Herzenssache, an diesem Tag die Toten zu würdigen.