Initiative fertigt neue Bänke für Siersleber: Was sie noch planen

Siersleben/MZ - Wer in den vergangenen Wochen mit offenen Augen über den Dorfplatz von Siersleben gegangen ist, konnte sehen: Die alte Bank ist verschwunden. Dafür befinden sich dort jedoch zwei neue, in freundlichem hellbraun gefertigte Bänke. „Wir möchten den Dorfplatz weiterhin schöner gestalten“, sagt Wolfgang Priese, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Ortschronik Siersleben.

„Wir haben bereits das Denkmal für die in den beiden Weltkriegen Gefallenen durch die Sanierung in einen gepflegten und würdigen Zustand versetzt.“ Damit habe der Dorfplatz eine echte Aufwertung erfahren. Nun gehe es weiter, denn neben der Arbeit an der Geschichte des Dorfes habe man auch dessen Verschönerung im Blick, so Priese.

Initiative in Siersleben finanziert Bänke

Die Initiative für die Anfertigung der beiden Bänke ging von Carmen Siedel aus, die ebenfalls Mitglied der Interessengemeinschaft vor Ort ist. Ihr Vorschlag wurde etwa vor einem Jahr angenommen und der Auftrag ausgelöst. Und Mitglied Rainer Bielert zeichnet dabei verantwortlich für die Inschrift „Unser Dorf - unsere Heimat“ sowie „IG Ortschronik Siersleben“.

Finanziert wurden die Bänke durch die Interessengemeinschaft selbst. „Durch den Verkauf von Gängel-Chronik, Kalendern sowie Spenden konnten wir die finanziellen Mittel dafür frei machen“, erklärt Wolfgang Priese. Auch Bürgermeister Mario Modesti ist zufrieden.

„Die Bänke sind farblich echt schön und bequem“, sagt Modesti. Vor allem stünden sie zentral unmittelbar in der Nähe von Bushaltestelle, Gemeinschaftspraxis der Ärzte, Apotheke, Sparkasse sowie Gaststätte - „also an der richtigen Stelle“, so der Ortsbürgermeister. Wolfgang Schuchert, Mitglied der Interessengemeinschaft, ergänzt schmunzelnd: „So manche Dorfneuigkeit kann hier sicher ausgetauscht werden.“

Trinkwasserbrunnen an Bushaltestelle geplant

Hergestellt wurden die beiden Bänke fachkundig durch das Projekt „Stabil“ und dabei unter der Leitung von Uwe Klein von der Bildungs-, Technologie- und Handelsgesellschaft (BTH) in Eisleben. Die Sitzgelegenheiten wurden dabei aus heimischer Fichte gefertigt und mit einer eichenfarbenen Lasur versehen - so leuchten sie in einer warmen Farbe. „Wir sind echt zufrieden“, sagt Stefan Deinzer, der ebenfalls der Interessengemeinschaft in Siersleben angehört. „Unser Dorf ist uns wichtig.“

Im Frühjahr soll es weiter gehen, sagt Wolfgang Priese. „So freuen wir uns, dass die Firma zwei weitere Vorhaben an der Bushaltestelle plant: die Bepflanzung der Blumenschale, und zwar in Form des Siersleber Ortswappens, und die Aufstellung eines Trinkbrunnens, für dessen Wasseranschluss gesorgt wird.“ Spenden an die Interessengemeinschaft seien deshalb weiterhin gut angelegt.

