In Wiederstedt und Quenstedt werden Tempo-Smileys aufgestellt

Quenstedt/Wiederstedt/MZ - Zwei neue Tempo-Smileys sollen in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein künftig den Verkehr beeinflussen. Und zwar in den Ortschaften Quenstedt und Wiederstedt. „Es müssen jetzt nur noch genau die Standorte festgelegt werden, wo sie aufgestellt werden“ sagt Daniela Waage, Leiterin des Ordnungsamts der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein.

Angeschafft wurden die beiden Geräte bereits. Dabei handelt es sich um die gleiche Technik, die auch in Welbsleben genutzt wird: Ein Tempo-Smiley, der abwechselnd die Geschwindigkeit und das dementsprechende Smileygesicht zeigt. Pro Gerät hat die Gemeinde 2.000 Euro investiert.

In den kommenden Wochen sollen die beiden Geräte in Wiederstedt und Quenstedt aufgebaut werden. Vorab muss der Landkreis die geplanten Standorte noch genehmigen. Ideen für geeignete Plätze gibt es seitens der Stadtverwaltung schon. „In Wiederstedt wollen wir es in der Nähe vom Spielplatz aufstellen, um einen Sicherheitsbereich für die Kinder zu schaffen“, sagt Waage.

In Quenstedt wiederum könnte die Tempoanzeige in der Nähe der Bushaltestelle oder generell entlang der Bundesstraße platziert werden, weil „das Empfinden da ist, dass die Leute hier viel zu schnell fahren“, erklärt die Ordnungsamtsleiterin weiter. Denkbar sei auch, die Standorte im Laufe der nächsten Jahre zu ändern, sollte der Bedarf da sein, so Waage. Allerdings können die Tempo-Smileys nicht wahllos an jeder Straße aufgestellt werden. „Es muss ein geeigneter Standort gefunden werden, damit zum Beispiel keine anderen Verkehrszeichen verdeckt werden“, erklärt Waage.