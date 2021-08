In welchen Schulen in MSH die Handwerker derzeit kräftig anpacken

Sangerhausen/Hettstedt/Eisleben/MZ - In den Sommerferien sind die Schulen nicht leer. Zwar kommen und gehen keine Schüler und weniger Lehrer, aber dafür haben die Handwerker ihre Auftritte. Und so wird auch in diesen Tagen in den Schulen im Landkreis gehämmert und gebohrt. „Neben Reparaturen, Wartungen sowie Grundreinigungen an allen schulischen Einrichtungen werden durch den Landkreis insbesondere Malerarbeiten durchgeführt und Bodenbeläge in einer Vielzahl von Räumen ausgetauscht“, sagt Kreissprecher Uwe Gajowski. Der Landkreis ist für die weiterführenden Schulen in seinem Gebiet zuständig.

So zum Beispiel auch für das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sangerhausen. Dort würden in den Ferien Akustik-Klimadecken in sechs weiteren Räumen installiert und in Betrieb genommen, so Gajowski. „Neben einer verbesserten Raumakustik werden diese Deckenelemente zukünftig die Heizfunktion, aber auch die Kühlung der Räume im Sommer übernehmen.“

Neue Aufzugsanlage in Hettstedter Waldschule wird installiert

Das ist allerdings nicht alles. So wird in den Ferien in der Waldschule Hettstedt eine neue Aufzugsanlage eingebaut. Kostenpunkt: 50.000 Euro. Ebenfalls eine fünfstellige Investition wird in der Sekundarschule Benndorf verbaut. Dort muss der Betonzaun auf dem Außengelände teilweise erneuert werden, weil er bröckelig ist. Es habe die Gefahr bestanden, dass er zusammenbreche, so Kreissprecher Gajowski. Um das zu verhindern und damit auch das Schulgebäude vor ungebetenen Gästen zu schützen, erneuere man den Zaun.

In der Levana-Schule Eisleben werden in den Ferien unterdessen zwei neue Unterrichtsräume fertiggestellt. Die Bau-, Maler-u. Belagsarbeiten sowie Sanitärinstallationen umfassen einen Kostenrahmen von rund 18.000 Euro. Ebenfalls gemalert für rund 5.000 Euro wird in der Thomas-Müntzer-Sekundarschule in Sangerhausen und auch im Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Berg- und Rosenstadt. Dort sind 6.000 Euro veranschlagt, im Luther-Gymnasium in Eisleben für Selbiges 5.000 Euro. Im Humboldt-Gymnasium in Hettstedt hingegen widmen sich die Handwerker der Sanierung des Parkettbodens in der Mensa - Kostenpunkt hier: 14.000 Euro.