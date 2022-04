In Tilleda wachsen von der Gemeinde gepflanzte Bäume in Keller hinein - das sorgt für Wertminderung

Tilleda/MZ - Es gibt Dinge, die gibt es eigentlich nicht. Zumindest sind sie solange nicht so recht vorstellbar, bis sie passiert sind. „Vor etwa vier Wochen habe ich festgestellt, dass die Wurzeln des Baumes vor meinem Haus in meinen Keller hineinwachsen“, sagt Veronika Schwiefert, die in Tilleda wohnt und schüttelt den Kopf.