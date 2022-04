In Gerbstedt wächst der Ärger über die Unterhaltungsverbände für Gewässer

In Gerbstedt stehen die Unterhaltungsverbände für Gewässer immer stärker in der Kritik: Die Pflichtbeiträge seien hoch, die Arbeit vor Ort lasse aber zu wünschen übrig. Die Verbände widersprechen dem.

Gerbstedt/MZ - Die Arbeit der Unterhaltungsverbände für Gewässer gerät in der Einheitsgemeinde Gerbstedt immer stärker in die Kritik. Stadträte beklagen, dass die zu zahlenden Pflichtbeiträge an die Verbände hoch seien, die Bach- und Flussanlagen vor Ort allerdings nicht ordentlich instand gehalten werden. „Die Leute sehen immer nur die Rechnungen“, sagte Mario Modesti, Ortsbürgermeister von Siersleben und Stadtrat der Linken-Fraktion. Viele Menschen zahlten und im Endeffekt werde nichts gemacht, so Modesti. „So wie die Bachläufe aussehen, kann es nicht bleiben.“