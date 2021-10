In Erdeborn wird versenkbare Urnenanlage gebaut

Erdeborn/MZ - In den vergangenen Jahren hat sich die Friedhofskultur sehr verändert. Das sei der Tatsache geschuldet, dass die wenigsten Familien noch gemeinsam in einem Ort leben, sagt Martin Blümel, Leiter des Bauamtes in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land. „Dennoch möchten die Menschen einen Platz haben, wo sie ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken können.“

Diesen Raum will man den Menschen in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land geben. Aber ein Urnengrab oder gar ein Erdgrab zu pflegen, das sei eben kaum möglich, wenn man viele hundert Kilometer entfernt lebt. Also suchte man nach gangbaren Lösungen und baut deshalb in Erdeborn gerade eine versenkbare Urnenanlage. Wie Blümel erläuterte, werde es dort versenkbare Röhren geben, in denen entweder zwei oder vier Urnen Platz finden sollen. Und auch in Seeburg werde gerade ein neues Urnenfeld hergerichtet. Die Stelen werden jetzt angeliefert, so Blümel.

Anders als bei den Bestattungen „auf der grünen Wiese“, wo die Urnen anonym auf einem Gräberfeld bestattet werden, werden bei den Urnenanlagen die Namen und Daten der Verstorbenen vermerkt, so haben die Angehörigen einen persönlichen Ort des Gedenkens, den sie immer wieder aufsuchen können, den sie aber gleichzeitig nicht aufwendig selbst pflegen oder die Pflege in Auftrag geben müssen, so Blümel. Die Urnenanlagen sehen immer gepflegt und pietätvoll aus und seien dabei für die Mitarbeiter der Gemeinde einfach zu pflegen, so Blümel.