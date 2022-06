In Elben begeisterte Ulla Meinecke mit alten Hits und neuen Songs

Ulla Meinecke wurde in Elben von dem Pianisten Reinmar Henschke begleitet. Einen kleinen Eindruck gibt es per Video.

Elben - Es war ein Stück zurückgewonnene Freiheit am Samstagabend in Elben. Nach Monaten der kulturellen Abstinenz und menschlicher Isolation gab es das erste Konzert in Elben (Stadt Gerbstedt) „Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, sich endlich wieder mit Freunden auf einem Konzert treffen zu können“, schwärmte Sandra Hermert. Wie die in Freist wohnende junge Frau sagte, hätten ihr die kulturellen Veranstaltungen sehr gefehlt. Insgesamt herrschte eine lockere, ausgelassene Stimmung und man spürte, wie das Publikum den Konzertabend förmlich aufsaugte.