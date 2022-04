In der „Orangerie“ in Seeburg ist nicht nur das Essen ein Genuss, sondern auch die schöne Lage am Schloss mit grandiosem Blick auf den Süßen See.

Man sollte nicht zu spät am Abend im Restaurant „Orangerie“ in Seeburg ankommen. Wäre doch schade, den bombastischen Blick vom Schloss auf den Süßen See zu verpassen. Das Flair in der Dämmerung hat etwas Mediterranes, an diesem Abend ist es noch einmal so wunderbar lau, dass die Gäste draußen auf der Terrasse Platz nehmen können. Etwas Musik ertönt angenehm gedämpft im Hintergrund. Tolle Atmosphäre, es kann losgehen.