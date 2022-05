In der Gastronomie in Mansfeld-Südharz herrscht massiver Personalmangel

Die Lockdowns in der Corona-Pandemie haben vor allem Restaurants zugesetzt. Der Personalmangel führt teilweise zu eingeschränkten Angeboten.

Nach dem langen Lockdown wollen sich die Menschen wieder treffen, unter anderem in Cafés wie hier im Kloster Helfta bei ?Deckerts?.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - „Fachkräfte?“ Lubomir Danailov lacht trocken. „Ich wäre ja schon froh, wenn ich überhaupt Kräfte finden würde. Es müssen nicht mehr unbedingt Fachkräfte sein.“ Danailov betreibt in Seeburg das Restaurant „Seeterrassen“. Dort kann man laut Eigenwerbung den „schönsten Sonnenuntergang der Welt“ erleben, kann seinen Blick über den Süßen See auf das Schloss schweifen lassen. Schon allein dieser bezaubernden Aussicht wegen, kommen Gäste aus nah und fern, um in dem Restaurant Station zu machen. Ein Kaffee vor malerischer Kulisse genießen, kann man freilich auch jetzt. Aber es gibt Einschränkungen.