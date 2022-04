In Beyernaumburg hat die Weinlese begonnen - Was vom Jahrgang 2021 erwartet wird

Irina Sawa und ihre Erntehelferkollegen aus Rumänien lesen Bacchus-Trauben am Roten Berg in Beyernaumburg.

Beyernaumburg/MZ - Ein Griff, ein Schnitt mit der scharfen Schere und ab mit der prallen, goldgelb leuchtenden Traube in den Sammeleimer. Am Roten Berg in Beyernaumburg hat jetzt die Weinlese begonnen. Als erstes kommen die reifen Trauben der Sorte Bacchus von den Stöcken.