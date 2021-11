In Berga gibt es bald mehr Müllbehälter

Berga/MZ - Bergas Bürgermeisterin Katrin Treppschuh (Freie Wähler) kann sich über mangelndes Interesse der Bergaer an dem, was im Ort passiert und vielleicht auch noch nicht so klappt, nicht beklagen. Die Fragebogenaktion, die die Gemeinde gestartet hat, hat großen Zuspruch gefunden. „Ganz viele Bergaer haben sich beteiligt, haben ihre Anfragen und Anregungen aufgeschrieben“, so die Bürgermeisterin.

Dort, wo das nicht anonym passiert sei, habe man die Leute zur Gemeinderatssitzung am Mittwoch einladen können. Denn die Bürgermeisterin hat genau diese Veranstaltung zum Anlass genommen, um einen ganzen Teil dieser Fragen zu beantworten. Unter anderem ging es auf den Fragebögen um den Neubau der Kita und um die Hortschließung, worüber ohnehin öffentlich viel informiert wurde. Und was brennt den Bergaern sonst unter den Nägeln?

Zustand der Straßen und Gehwege im Ort

Das sei etwas, was viele Bergaer nicht zufrieden stimmt. Die Bürgermeisterin kann das verstehen. „Wir haben zumindest in meiner bisherigen Amtszeit immer die Chance ergriffen, etwas baulich zu erneuern, wenn der Wasserverband und/oder die Telekom ohnehin eine Baustelle aufgemacht haben.“ Laut Treppschuh wolle man sich demnächst in der Gemeinde zusammensetzen, um eine Prioritätenliste zu erarbeiten, welcher Fußweg und welche Straße wann saniert werden. Fest stehe schon, dass im kommenden Jahr in Rosperwenda etwas passiere, weil dort der Wasserverband ohnehin tätig wird.

Sauberkeit im Ort

Den Bergaern gibt es eindeutig zu wenig Müllbehälter in ihrem Ort. „Da sind wir bereits aktiv geworden und haben neue Behältnisse bestellt“, so Treppschuh, die dann bei passender Gelegenheit auch angebracht werden. Übrigens auch Behältnisse, in denen die Hinterlassenschaften der geliebten Vierbeiner entsorgt werden können. Es gab Zeiten, so die Bürgermeisterin, da sei das Müllaufkommen der Gemeinde sehr hoch gewesen, weil - so hatte es den Anschein - einige Leute auch ihren privaten Hausmüll in den öffentlichen Behältern entsorgt haben. „Das müssen keineswegs Bergaer gewesen sein“, so Treppschuh. Zumindest wurden daraufhin einige Müllbehälter entfernt. Was nun quasi rückgängig gemacht werden soll.

Zustand der Gräben

In etlichen Fragebögen, die die Gemeinde zurückbekommen hat, ging es laut Treppschuh um den Zustand der Gräben in der Gemarkung. Zuständig sei hier der Unterhaltungsverband Helme. „Wir dürfen da gar nicht aktiv werden, wir machen uns als Gemeinde sonst strafbar“, erklärt die Bürgermeisterin. Aber, so versichert sie es im gleichen Atemzug, die Sorgen der Bergaer diesbezüglich, dass die Gräben zu verkrautet sind und dadurch möglicherweise Wasser nicht schnell genug ablaufen könne, habe man erkannt und werde sich mit den Zuständigen bemühen, um Abhilfe zu schaffen.