Impfzentrum in der Mammuthalle Sangerhausen schließt - Kreis MSH lässt bald nur noch mobil impfen

Das Impfzentrum in der Mammuthalle wird aufgelöst.

Sangerhausen/MZ - Das stationäre Corona-Impfzentrum des Landkreises in der Mammuthalle in Sangerhausen wird am kommenden Donnerstag, 30. September, zum letzten Mal seine Pforten öffnen. Die Mammuthalle kann danach laut Landkreis wieder normal genutzt werden.