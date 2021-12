Impfquote in Mansfeld-Südharz liegt unter dem Landesdurchschnitt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Impfquote in Mansfeld-Südharz liegt weiterhin unter jener im Landesdurchschnitt. Das teilte Landrat André Schröder (CDU) am Mittwochabend im Kreistag mit. Demzufolge haben rund 35 Prozent der Einwohner noch keinen vollständigen Impfstatus, so Schröder. Landesweit sind es rund 34 Prozent.

Man habe zwar Fortschritte gemacht, diese seien aber noch nicht ausreichend. Um weiter voranzukommen, wolle man nun noch den Einsatz weiterer Bundeswehrsoldaten beantragen, sagte der Landrat. Aktuell helfen sechs Soldaten im Gesundheitsamt des Kreises aus, vier weitere seien bei den Impfteams im Einsatz. Schröder unterstrich zudem noch einmal, dass es bald ein viertes mobiles Impfteam im Kreis geben soll. Gute Nachrichten gibt es auch für all jene, die sich einen Impftermin über das kreiseigene Portal organisieren wollen.

War es bislang nur möglich, sich Termine eine Woche im Voraus zu machen, soll das bald längerfristig möglich sein. Für die nächsten drei Wochen sei dies schon möglich, für die zweite Kalenderwoche 2022 soll dies ab Montag so sein. Schröder gab zudem an, dass sich mit Stand Mittwoch 2.722 Personen des Landkreises in Quarantäne befänden, 481 weitere seien als Kontaktpersonen erfasst.