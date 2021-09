Impfquote in Mansfeld-Südharz ist unter dem Bundesdurchschnitt - Landrat will gegensteuern

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Landrat André Schröder (CDU) hat vor möglichen coronabedingten Einschränkungen in Mansfeld-Südharz im Herbst und Winter gewarnt, sollte die Impfquote im Kreis deutlich niedriger als im Bundesschnitt bleiben. „Es kann passieren, dass bei einer kommenden Welle die Zahl der Einschränkungen höher ist, weil die Impfquote niedriger ist“, sagte Schröder im Kreisausschuss.

So lag die Impfquote der vollständig Geimpften in MSH zu Beginn der Woche bei knapp 53,7 Prozent - bundesweit jedoch bei über 61 Prozent. Auch die Quote für Sachsen-Anhalt liegt mit gut 58 Prozent deutlich über dem Wert von Mansfeld-Südharz. „Es scheint, dass die Impfquote immer weiter auseinanderfällt“, sagte Schröder. Mit Blick auf mögliche Einschränkungen durch Verordnungen in den kommenden Monaten sei es aber denkbar, dass neben dem Inzidenzwert und der Auslastung der Krankenhäuser auch die regionale Impfquote berücksichtigt wird.

„Wir dürfen beim Impfen nicht an Kraft verlieren“

Um Einschränkungen zu verhindern, will Schröder deshalb die Zahl der Immunisierungen gegen das Corona-Virus im Landkreis erhöhen. „Wir dürfen beim Impfen nicht an Kraft verlieren“, sagte der Landrat. Dies gelte nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass das Impfzentrum in Sangerhausen Ende September schließt. Die Impfkampagne werde aber natürlich fortgesetzt - neben den Arztpraxen würden hierzu die mobilen Impfteams an Bedeutung gewinnen. Ihre Zahl wolle man erhöhen.

Schröder erinnerte daran, dass es mit „Johnson & Johnson“ einen Impfstoff gibt, der mit nur einer Spritze den vollständigen Impfschutz biete - dieser werde im Impfbus daher gern in Anspruch genommen. Auch Auffrischimpfungen würden angeboten, unabhängig davon, dass das Impfzentrum ab Oktober geschlossen ist.

Unterdessen zeigte sich der Landrat erfreut, dass es in Mansfeld-Südharz weiter hin kaum neue Corona-Fälle gibt. „Der Landkreis gehört zu den Regionen mit dem niedrigsten Infektionsgeschehen überhaupt.“ Am Mittwoch wurde für MSH eine Corona-Neuinfektion gemeldet, die Inzidenz liegt bei 9,0. Schröder sagte, er wolle im Rahmen der Verordnungslage auch künftig immer die größtmöglichen Bürgerrechte im Kreis ermöglichen.