Impfen in den Apotheken in Mansfeld-Südharz: Ist das überhaupt umsetzbar?

Sind die Pläne von Bund und Länder vor Ort in den Apotheken überhaupt umsetzbar? Was die Apotheker denken und welche Voraussetzungen dafür erforderlich wären.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - „Solange ich meinen Ärzten nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stellen kann, brauche ich über das Impfen hier bei uns in der Apotheke gar nicht nachdenken“, sagt Uta Reger. Die promovierte Pharmazeutin kennen die Hettstedter aus der Kupferberg-Apotheke. Täglich erlebt sie, dass schon bei den Ärzten nicht die gewünschte Menge an Vakzinen ankommt. Die Hausärzte würden gern viel mehr impfen, können das deshalb aber gar nicht. Die Idee, dass auch in Apotheken gegen Covid-19 geimpft werden soll, klingt vielleicht erstmal gut.