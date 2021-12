Impfbus der Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz wieder auf Tour

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Mit Stand vom Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Mansfeld-Südharz eine 7-Tage-Inzidenz von 435,3. Laut Divi-Register werden in MSH aktuell 13 Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt, acht davon werden künstlich beatmet.

Auch zwischen den Jahren schicken die Helios-Kliniken ihren Impfbus auf Tour, an dem man sich ohne Termin impfen lassen kann. Am 28. Dezember macht er von 10.30 bis 12 Uhr an der Feuerwehr in Mansfeld und von 12.15 bis 13.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Klostermansfeld Station.

Am 29. Dezember steht er von 13.45 bis 14.45 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Edersleben und von 15.15 bis 17.15 Uhr an der Volksbank in Allstedt. Am Bus können sich Interessierte ab 30 Jahre impfen lassen. Es gibt ausschließlich den Moderna-Wirkstoff - für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.