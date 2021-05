Imbiss an Vatertag nur mit Abstand

An der Moltkewarte wird an Himmelfahrt für Besucher ausgeschenkt.

Sangerhausen

- Der Himmelfahrtstag - im Vorjahr war er das Datum, ab dem Gastronomen nach dem ersten Lockdown wieder öffnen durften. In diesem Jahr ist nur Abholangebot erlaubt. Und unter dieser Maßgabe kann man am Donnerstag einige traditionelle Vatertagsziele in Mansfeld-Südharz ansteuern.

Bei Thomas Probst im Tannengarten Kälbertal bei Wallhausen beispielsweise brennt Himmelfahrt der Grill. „Wir dürfen unter Einhaltung der Vorschriften öffnen“, sagt Probst. Das heißt: Abstand in der Warteschlange und Speisen und Getränke dürfen erst in 50 Meter Entfernung von der Ausgabestelle verzehrt werden.

Erste Chance für Einnahmen im neuen Jahr

„Kein Problem, unser Gelände ist groß genug“, sagt Probst. Auf dem 14 Hektar großen Areal können Familienausflügler in gebührender Entfernung voneinander rasten. Livemusik und Lagerfeuer, die zu größeren Runden einladen könnten, wird es nicht geben. In der Vorweihnachtszeit, als neben dem Weihnachtsbaumverkauf auch der Imbiss geöffnet war, habe das alles schon mal gut geklappt, sagt Probst.

„In der letzten Adventswoche war dann kein Alkoholausschank mehr erlaubt. Ich muss mal ein Lob an die Besucher loswerden - alle waren diszipliniert und vernünftig“, sagt Probst. Für ihn ist Himmelfahrt in diesem Jahr die erste Möglichkeit, überhaupt Einnahmen zu erzielen. Er bleibt aber optimistisch. „Positiv denken, negativ bleiben, dann schaffen wir das“, sagt er.

Eine spezielle Genehmigung für das Angebot am Vatertag brauchen Gastronomen nicht, sagt Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek auf MZ-Anfrage. „Wer bei uns angefragt hat, dem haben wir gesagt: Außer-Haus-Verkauf ist generell möglich, Verzehr in 50 Meter Abstand und keine Stehtische und Sitzgelegenheiten aufstellen, die zum Verweilen in der Gruppe anhalten könnten.“

Nicht alle Gastronomen nutzen Vatertag

Unter diesen Bedingungen wird auch der Imbiss an der Moltkewarte zwischen Sangerhausen und Lengefeld ab Donnerstag wieder geöffnet sein. Ab 10 Uhr kann man dort Gegrilltes und Getränke kaufen. Auch nach Himmelfahrt will Maik Stolze die Hütte weiter öffnen.

Die „Schlemmerluke“ am Kunstteich in Wettelrode, aus der seit Ostern immer Samstag und Sonntag Imbiss angeboten wird, bleibt unterdessen am Herrentag zu. Gerade an so einem Tag wolle man nicht dafür verantwortlich sein, ob sich die Leute an die Regeln halten, sagt Petra Trojovsky. (mz)