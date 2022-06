Im „Weidengrund“ in Lochwitz werden die Konzerte nach der Corona-Pause gut angenommen

Lochwitz/MZ - Die Erleichterung ist unüberhörbar groß bei Matthias Augustin, nachdem in Lochwitz seit Juni wieder Konzerte das Publikum begeistern. „Es ist ein Gefühl, das man nur mit großem Glück beschreiben kann“, sagt der Betreiber des „Weidengrunds“. Bei den Gästen gebe es eine Euphorie, endlich wieder Kultur live erleben zu können. „Alle sind froh, beieinander zu sein und draußen Musik hören zu können.“ Was dazu führt, dass die 100 Plätze bei Konzerten im Weidengrund so gut wie immer ausgelastet sind.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<