Im Seniorenzentrum Goldene Aue findet endlich wieder ein Sommerfest statt

Beim Sommerfest ließen sich jetzt die Bewohner im Seniorenzentrum „Goldene Aue“ in Hohlstedt verwöhnen.

Hohlstedt/MZ - Die Tische im Garten sind schön eingedeckt, unter einem Pavillon hat Alleinunterhalter Reinhard Herrmann alias „Reiners Musike“ seine Technik aufgebaut und das Kuchenbuffet biegt sich unter der Last der verführerischsten Torten. Ein ganz normales Sommerfest, hätte man früher gemeint. Diesmal, im Jahr 2021, ist die Veranstaltung im Seniorenzentrum „Goldene Aue“ in Hohlstedt aber etwas Besonderes. Es ist das erste Mal seit 19 Monaten, dass in der Einrichtung überhaupt eine größere Veranstaltung stattfindet, stellt die Leiterin Gertraud Marggraf fest.

Sommerfest als Stück Normalität in Hohlstedt

Das letzte Mal, dass man in größerer Runde gefeiert hatte, war Weihnachten 2019 gewesen. Danach kam Corona und brachte nicht nur für Senioreneinrichtungen schwere Einschränkungen mit sich. Man überstand die erste Welle und das zeitweise komplette Besuchsverbot. Doch Ende Januar traf die dritte Welle das Haus in Hohlstedt mit Wucht. Bewohner und Mitarbeiter mussten schlimme Tage und Wochen durchstehen, die so niemand wieder erleben möchte.

Das Sommerfest mit seiner Leichtigkeit und Freude war deshalb für alle wie eine Befreiung. Ein Stück Normalität, wie man sie früher gewohnt war. Wenngleich diesmal noch nicht - wie sonst stets üblich - die Angehörigen mit zur Party kommen konnten. „Die Runde wäre gleich zu groß gewesen, wir sind vorsichtig und wollen es lieber erst mal noch langsam angehen lassen“, sagt Gertraud Marggraf.

Etliche Tortensorten standen am Kuchenbuffet zur Auswahl. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Gelockerte Regeln für Besuche im Heim

Neben den gut 90 Bewohnern saßen aber auch die Besucher der Tagespflege mit im Garten, ließen sich mit Kuchen und Gegrilltem verwöhnen und probierten von der Melonen-Minz-Bowle. „Ich denke, das tut uns allen gut nach so einer schweren Zeit, die wir durchgemacht haben“, sagte Marggraf und dankte bei dieser Gelegenheit noch einmal allen Mitarbeitern für ihren Einsatz.

Die Leiterin ist sicher, dass auch die gemeinsamen Feiern mit den Angehörigen wieder möglich sein werden. „Die Zeit wird es bringen“, meint sie.

Die Regeln für Besuche bei den Heimbewohnern sind inzwischen deutlich gelockert worden. Täglich zwischen 10 und 17 Uhr kann man kommen, wie man möchte. Außerhalb dieser Zeit sollte man sich anmelden. Alle Besucher müssen entweder ein negatives Corona-Testergebnis oder den Nachweis einer vollständigen Impfung gegen Covid19 vorlegen.