IHK-Prüfer Michael Fabian plaudert aus dem Nähkästchen

Mansfeld - Michael Fabian hält sich nicht für einen knallharten Prüfer, vor dem man zittern müsste. „Gut, ein bisschen Aufregung und Lampenfieber sind nicht verkehrt. Das zeigt ja auch, dass der Prüfling die Prüfung ernst nimmt und begreift, dass sie einen wichtigen Schritt in seinem Leben darstellt“, sagt der 57-Jährige, der eigentlich Vorstand bei der Raiffeisen Warengenossenschaft Mansfeld ist. Aber er ist eben auch Prüfer für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau und das schon seit 30 Jahren.

„Und kein Prüfer lässt es auf die Katastrophe hinauslaufen“

Zukünftigen Kaufleuten für Büromanagement treibt er mit seinen Fragen dann die Schweißperlen ins Gesicht. Fabian lacht und winkt ab. „Nein, nein, so ist es wirklich nicht. Wenn die Prüflinge wüssten, dass die mündlichen Prüfungen, vor denen sie am meisten zittern, die einfacheren sind. Aber das wusste ich früher auch nicht.“ Er begründet seine These auch: Man könne schließlich als Prüfling an den Reaktionen des Prüfers erkennen, wie falsch man denn liegt oder ob man sich auf dem richtigen Pfad befindet. Wenn man bei einer schriftlichen Prüfung einmal die falsche Richtung eingeschlagen hat mit einer Antwort, dann bemerkt man das meist nicht rechtzeitig. „Und kein Prüfer lässt es auf die Katastrophe hinauslaufen, dass der Prüfling tatsächlich durchfällt“, meinte er.

Aber das habe er früher bei seiner Abschlussprüfung in der zehnten Klasse beispielsweise genauso wenig gewusst wie die jungen Prüflinge heute. „Ich war genauso aufgeregt wie die Jugendlichen, die jetzt vor mir sitzen“, erinnert er sich. Mittlerweile hat er schon einige Prüfungen in seinem Leben bestanden - von den Prüfungen nach seiner Lehrausbildung bis hin zu den Prüfungen beim Ökonomiestudium. Und danach wechselte er auch schon bald auf die andere Seite des Prüfungstisches. Dort sitzt er übrigens auch nicht allein. „Prüflinge sind nicht von der Meinung eines Einzelnen abhängig“, erklärt Fabian. Immer drei Prüfer sitzen in einer IHK-Prüfung: Das sind jeweils ein Vertreter der Arbeitgeber, einer der Arbeitnehmer und ein Vertreter der Schule. Und man könne sich ja auch gut auf seine Prüfung vorbereiten.

IHK-Prüfer Michael Fabian ist sozial engagiert

Ein bisschen einfacher als vor 30 Jahren hätten es Prüflinge heute, sagt Fabian. Damals zog man vor der Prüfung ein Thema aus allen Gebieten des jeweiligen Prüfungsfachs. Heute erarbeiten die Prüflinge zu zwei Themenkomplexen jeweils einen Report in ihrem Ausbildungsbetrieb. Und von diesen beiden Reports, die der Prüfungskommission vorgelegt werden, wähle der Prüfer einen aus und stelle dazu Fragen. „Ich denke, das ist schaffbar“, behauptet der IHK-Prüfer und blickt dabei auf eine verschwindend geringe Prozentzahl von Prüflingen zurück, die es tatsächlich mal nicht gepackt haben.

Wenn Michael Fabian nicht im Prüfungskomitee sitzt, dann engagiert er sich übrigens im Lions Club in Hettstedt. Auch das schon seit vielen Jahren. Hier gefalle ihm, dass man die Wirtschaft mit sozialen Aspekten verknüpfen könne, und zwar nicht irgendwie, sondern direkt erlebbar und vor Ort. Beispielsweise unterstützen die Lions den Tierpark in Walbeck, die Musikschule oder organisieren Ferienaufenthalte für Kinder im Dippelsbachgrund. Auch vom internationalen Jugendaustausch schwärmt Fabian. Hier habe er selbst schon junge Leute aus dem Ausland bei sich beherbergt. „Das öffnet ganz neue Horizonte, wenn man mit Menschen aus aller Welt in Kontakt tritt“, findet er und meint auch: „Das gehört einfach dazu als Unternehmer, dass man sich sozial engagiert.“ (mz)