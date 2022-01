Ideenwettbewerb der Stadt Arnstein bleibt ohne Einsendungen

Sandersleben/MZ - Ein neues Nutzungskonzept für das leerstehende Bahnhofsgebäude in Sandersleben (Anhalt), das war gesucht. Mit einem Wettbewerbsaufruf richtete sich die Einheitsgemeinde Stadt Arnstein deshalb an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, tragfähige Ideen für das marode Haus zu finden. „Trotz der breitgefächerten Öffentlichkeit wurde leider keine Anfrage an die Stadtverwaltung herangetragen“, teilt Bauamtsleiterin Janet Klaus mit.

Verkehrssituation soll mit Umbau des Bahnhofs verbessert werden

Grund für den Aufruf sind die geplanten Umbauarbeiten, die die Deutsche Bahn auf dem Gelände durchführen möchte. Angedacht ist, dass die gesamte Verkehrssituation verbessert wird: Die Unterführung und die Bahnsteige sowie die Beleuchtung, Beschilderung und die Wartebereiche sollen erneuert werden. Allerdings gibt es für das leerstehende Bahnhofsgebäude keine Verwendung. Bereits seit vielen Jahren wird das Objekt nicht mehr genutzt, die Fenster sind verriegelt und in vielen Räumen zeigen sich Spuren der Zerstörung.

An diesem maroden Zustand wird sich scheinbar auch jetzt nicht mehr viel ändern. Im Gegenteil. Im Zuge der Modernisierung, die in den kommenden fünf bis sechs Jahren beginnen soll, wird das Gebäude wohl dem Erdboden gleichgemacht. „Dass es schwierig wird, dem Bahnhofsgebäude eine tragfähige Nutzung zuzuführen, war uns von Anfang an bewusst. Die gefangene Lage des Objektes zwischen zwei Gleisen ist hierfür ausschlaggebend“, sagt Klaus. Dennoch begrüße die Verwaltung die Pläne zur Erneuung des Bahnhofs, da es aufgrund des Zustands nicht nur zwingend erforderlich sei, sondern „gleichzeitig die überregionale Bahnanbindung der Ortschaft Sandersleben aufwertet“, so Klaus weiter.

Bahngeschichte in Sandersleben (Anhalt) beginnt 1868

Die Geschichte des Bahnverkehrs reicht in dem heutigen Arnsteiner Ortsteil bis 1868 zurück. Damals erhielt der Stadtrat die verbindliche Lage des Bahnhofs und des Streckenverlaufs für den bevorstehenden Bau, der nicht problemlos startete, wie Ortshistoriker Peter Puschendorf schreibt. Landwirt D. Ramdohr verlangte für sein notwendiges Ackerstück eine höhere Entschädigung. Diese zwischenzeitliche Verzögerung konnte der damalige Bürgermeister Näther „unter persönlicher Intervention“ klären, heißt es weiter. Der Eisenbahnbau begann dann Mitte des Jahres 1869. Ein Jahr später trat die Bahnpolizei-Ordnung für Sandersleben (Anhalt) in Kraft, die an Bahnübergängen die Sicherheit und Ordnung gewährleistete.

Vermutlich 1877 wurde das Bahnhofsgebäude in Sandersleben (Anhalt) gebaut. Foto: Archiv Peter Puschendorf

Das erste Bahnhofsgebäude wurde im Mai 1871 fertiggestellt und ist das sogenannte Eisenbahner-Wohnhaus in der Bahnhofstraße 26/27, das heute in Privatbesitz ist. Anfangs wurde es als Empfangs- und Dienstgebäude genutzt. In alten Akten ist von „Bahnhofspassage und Eisenbahnthor“ die Rede, die diese Vermutung bekräftigen. In den Chroniken wird ein weiteres Objekt genannt, dass vermutlich um 1877 erbaut wurde und ab 1882 als Bahnhofsgebäude betrieben wurde. Hierbei handelt es sich um jenes Haus, für das die Stadt im Rahmen des Ideenwettbewerbs ein neues Konzept gesucht hatte.