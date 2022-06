Ideen für Sanierung des alten Bahnhofs in Sandersleben gesucht

Sandersleben/MZ - Pension, Gaststätte oder gar Begegnungsstätte? Alte, leerstehende Bahnhofsgebäude werden immer wieder neuem Nutzen zugeführt und somit vor dem Abriss gerettet. In Röblingen am See beispielsweise gründete sich vor einigen Jahren ein Verein, der aus dem Bahnhof ein Wohn- und Kulturprojekt macht. In der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein hofft man nun, dass sich auch für den Bahnhof in Sandersleben solch kreative Köpfe finden lassen. Deswegen hat man einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<