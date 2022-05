Idee: Ökopunkte sollen den Mansfelder Haushalt entlasten

Mansfeld/MZ - Eine Idee, wie zusätzlich Geld in die klamme Stadtkasse fließen kann, hat jetzt Marlitt Wiele, Vorsitzende der Freien Wählerfraktion, der Mansfelder Stadtverwaltung unterbreitet. Sie regte an, dass die Stadt unter anderem durch das Anlegen von Blühwiesen so genannte Ökopunkte sammelt, um damit wiederum später als Stadt Einnahmen zu akquirieren. Die Kommune könnte diese Ökopunkte Unternehmen und Investoren zum Verkauf anbieten, die Ausgleichsmaßnahmen schaffen müssen, weil sie mit ihren geplanten Baumaßnahmen Flächen versiegeln.

