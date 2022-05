Hydranten liefern in vier Südharzorten nicht genügend Löschwasser

Die öffentliche Ratssitzung in Südharz findet am Dienstag, 22. Februar, 18 Uhr in Uftrungen, Heerstall 2a statt.

Südharz/MZ - Ein brisantes Thema steht in der Südharz-Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag auf der Tagesordnung: die Fortschreibung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplans. Denn die Messung der Hydrantenleistung in den einzelnen Ortsteilen durch den Wasserverband Südharz hat ergeben, dass in Agnesdorf, Dittichenrode, Questenberg und Wickerode kein Löschwasser aus dem Trinkwassernetz entnommen werden kann. Die Bereitstellung von ausreichend Löschwasser gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Gemeinde.