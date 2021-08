Hospital Sankt Julian und weitere Gebäude aus MSH landen unterm Hammer

Sangerhausen/Piskaborn/MZ - Bereits seit Jahrzehnten steht es leer: Jetzt wird bei einer Auktion in Berlin nach einem neuen Besitzer gesucht: Am 23. September, ab 11 Uhr, soll das denkmalgeschützte Hospital des Stifts „Sankt Julian“ in der Straße Am Unterfeld 1 in Sangerhausen bei einer Versteigerung der Firma Deutsche Grundstücksauktionen AG unter den Hammer kommen: Das Mindestgebot für das insgesamt 7.379 Quadratmeter große Grundstück und das Gebäude mit 250 Quadratmetern Nutzfläche liegt bei 9.000 Euro.

Das Baujahr des ehemaligen Hospitals wird in den Versteigerungsunterlagen mit etwa 1750 angegeben. Das stark sanierungsbedürftige Fachwerkhaus verfüge über keine Heizungs- oder Sanitärausstattungen mehr und sei im Rohbauzustand. Im Erdgeschoss befanden sich vorwiegend funktionale Räume. Das Obergeschoss bestehe aus einer Vielzahl von Einzelzimmern. Auf dem Grundstück befinden sind insgesamt 14 Hausgärten. Derzeit seien aber nur drei davon für eine jährliche Summe von 37,50 Euro verpachtet, die restlichen Außenflächen seien verwildert. Das Auktionshaus wirbt vor allem mit der zentralen Lage des Grundstücks: Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet „Helmepark“ mit seinen Einkaufsmöglichkeiten. Umgeben ist das Gebäude von einem kleinen Wohngebiet und Kleingärten.

Nur begrenztes Saalpublikum bei Auktion in Berlin gestattet

Außerdem im Angebot aus MSH sind bei der Auktion zwei Gebäude aus der Stadt Mansfeld: Zum einen ein zum größten Teil leerstehendes Mehrfamilienhaus mit Nebengebäude, das im Ortsteil Piskaborn steht. Für das ebenfalls sanierungsbedürftige Gebäude samt 488 Quadratmeter großem Grundstück liegt das Mindestgebot bei 15.000 Euro. Zudem kommt ein Mehrfamilienhaus aus dem Ortsteil Abberode unter den Hammer. Das Mindestgebot beträgt 25.000 Euro.

Die Versteigerung in Berlin findet gemäß aktueller Corona-Verordnungslage nur mit begrenztem Saalpublikum statt. Für den Zutritt zum Auktionssaal im „Abba-Berlin-Hotel“ sind nur Geimpfte, Getestete oder Genese zugelassen. Das Auktionshaus empfiehlt deshalb, Gebote telefonisch oder über sein Bieterportal im Internet abzugeben.